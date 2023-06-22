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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك أبو ظبي الأول يسجل ودائع 190 مليار جنيه في 3 أشهر

صدى البلد

ارتفع صافي أرباح بنك أبو ظبي الأول مصر، بقيمة 4.79 مليار جنيه مصري، وفقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، بارتفاع بلغت نسبته 572% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأعلن محمد عباس فايد، رئيس البنك مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري، عن وصول قيمة إجمالي الودائع في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 190 مليار جنيه لتسجل ارتفاعًا بنسبة 37% عن 31 ديسمبر 2022، في الوقت الذي بلغت قيمة صافي محفظة القروض 79 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 62% عن 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي أصول البنك مسجلًا 275 مليار جنيه بزيادة بلغت 33% عن 31 ديسمبر 2022.

وسجل صافي الدخل من العائد بلغ 3.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 131% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 544 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 70% مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أن هناك اهتماما لدى البنك بتعزيز الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والمخصصة لكل فئة على حدة، علاوة على استراتيجية شاملة للمسئولية المجتمعية تتضمن دعمًا للعديد من المجالات؛ يأتي في مقدمتها الرياضة والفن والثقافة والاستدامة.


 

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