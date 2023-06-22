عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إلغاء امتيازات الشركات الحكومية نقلة غير مسبوقة في تعزيز الحياد التنافسي

محمد مصطفى السلاب
محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بشأن تعزيز التنافسية وتحقيق عنصر العدالة بين القطاعين العام والخاص سيكون لها مردودا واسعا على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، وجعله أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص.

 

وثمن وكيل أول لجنة الصناعة الاستجابة السريعة من جانب الحكومة للتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على صياغتها في تعديلات تشريعية تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب والتصويت عليها، قبل أن يصدق عليها رئيس الجمهورية ودخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت.

وأضاف أن الحكومة تبنت خلال العامين السابقين برنامجا قويا للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، بعد إتمام المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح المالي والنقدي بنجاح، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الهيكلي شمل إصدار حزمة من القرارات التي تخدم عملية تعزيز تنافسية الأعمال في مصر ودعم مشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من الحوافز بهدف الوصول إلى اقتصاد إنتاجي قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وتحقيق نمو شامل ومستدام.

وقال محمد السلاب إن قرار الحكومة بإلغاء كافة الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي كانت تحصل عليها الهيئات والشركات التابعة لكافة أجهزة الدولة أو التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة الأنشطة الاستثمارية، يعد نقلة كبيرة وغبر مسبوقة في تحقيق مبدأ الحياد التنافسي و المساواة بين القطاعين العام والخاص في كافة المعاملات المالية، كما يعزز من مبدأ الشفافية وعدم التمييز، ومن المتوقع أن يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما أشاد محمد السلاب بتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار والسماح بتطبيقه بأثر رجعي على المشاريع التي سبقت صدور القانون، والتوسع في قائمة المشروعات المستفيدة من "الموافقة الواحدة" المعروفة باسم الرخصة الذهبية.

وأكد محمد السلاب أن اتجاه الحكومة لإطلاق مجموعة من الحوافز الانتقائية والقطاعية التي تستهدف صناعات بعينها في مناطق جغرافية محددة، يعد أحد الآليات الدولية المعروفة التي أثبتت كفاءتها في تعميق التصنيع المحلي، وتوجه الاستثمارات المحلية والاجنبية بما يخدم السياسة الصناعية وتحقيق مستهدفات التنمية في مختلف مناطق الجمهورية. 

محمد مصطفى السلاب مجلس النواب مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

ترشيحاتنا

السيسي: مصر اتخذت خطوات جدية لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية

محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية إيران لمناقشة المصالح المشتركة

عملات أجنبية وزواج عرفي.. تفاصيل جديدة في قضية طبيب الساحل

السيسي: إطلاق برنامج «نوفي» من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

وزير الإنتاج الحربي: نلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر.. ونساهم بقوة في عملية التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ