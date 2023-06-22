استعدادًا لمونديال العالم بالبحرين.. مصر تستضيف البطولة الودية لشباب الطائرة

يواصل المنتخب المصري للشباب للكرة الطائرة تحت 21 سنة، استعداداته للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو المقبل في دولة البحرين، بمشاركة 16 منتخبًا.

ويخوض المنتخب الوطني بطولة ودية مع منتخبات ”الأرجنتين، السعودية”، من أجل الاستعداد الجيد والقوي لمنافسات بطولة العالم.

ومن المقرر أن تقام البطولة الدولية على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل.

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على توفير مناخ جيد وملائم لجميع المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة الإحتياجات الخاصة بهم، من أجل تحقيق نتائج جيدة ومتميزة وحصد المزيد من الميداليات والبطولات ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلًا من ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.

يذكر أن قد توج منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة، ببطولة إفريقيا للشباب والتي أقيمت في تونس في شهر أغسطس الماضي، على حساب المنتخب التونسي بنتيجة ”3-1”، وتأهل إلى بطولة العالم.