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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد من سلسلة M

Samsung Galaxy M34
Samsung Galaxy M34 5G

 

أعلنت شركة  سامسونج  Samsung الكورية رسميًا أنها على وشك إطلاق هاتف جديد متوسط المدى داعم لشبكة الجيل الخامس من الإنترنت ويحمل اسم تجاري Galaxy M34 5G سيصل قريبًا إلى السوق الهندية. 

 

كشفت العلامة التجارية رسميًا عن إعلان تشويقي على موقع أمازون من خلال صفحة مخصصة لهاتف  سامسونج  Galaxy M34 5G، وفقا لما جاء في تقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، وهو ما يؤكد أن الجهاز سيكون متاح للطلب على أمازون.

يكشف الإعلان التشويقي عن تصميم الهاتف من الظهر ويبدو أن Galaxy M34 5G سيحتوي أيضًا على ظهر مسطح مثل باقي أجهزة السلسلة M، مع مستشعرات ثلاثية في الخلفية، والتي سيتم محاذاتها بشكل عمودي وفقًا لاتجاه التصميم الحديث لشركة  Samsung. الدعاية لا تكشف مواصفات أخرى.

رغم ذلك فقد قام المسرب المعروف أبهيشيك ياداف بتغريد ورقة المواصفات الكاملة المتوقعة لهاتف Galaxy M34 5G.

Samsung Galaxy M34 5G

مواصفات Samsung Galaxy M34 5G (تسريب)

سيكون سامسونج جالاكسي M34 5G مع شاشة عرض نوعها sAMOLED مقاس 6.6 بوصة ، تتميز بجودة Full HD + ودعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز. من المحتمل أن تكون الكاميرا الأمامية موجودة داخل فتحة ثقب في الجزء العلوي من الشاشة.

بالانتقال إلى اللوحة الخلفية، من المتوقع أن يحتوي الجهاز على مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل مصحوبًا بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. لالتقاط صور سيلفي ، قد تتوفر كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

تحت الغطاء ، من المرجح أن يتم تشغيل سامسونج Galaxy M34 5G بمعالج "ميدياتك" وتحديدا مجموعة شرائح Dimensity 1080 ، والتي تم تغيير اسمها التجاري مؤخرا إلى Dimensity 7050. من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بسعة ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين  128 جيجابايت روم، للحفاظ على تشغيل الجهاز طوال اليوم بدون إعادة شحن، من المتوقع وجود حزمة بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة ، مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

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من المتوقع أن يأتي هاتف "سامسونج" محملاً مسبقًا بنظام تشغيل أندرويد الأحدث وهو 13 قابل للترقية إلى 14 المفترض أن يصدر في أغسطس القادم، مع واجهة مستخدم مثبتة مسبقا One UI 5.1 الخاصة بشركة "سامسونج" فيما يتعلق بالاتصال ، فإنه سيدعم Wi-Fi 5 ، و Bluetooth 5.3 ، ويتميز بمنفذ USB 2.0 نوع C من المرجح أن يبلغ وزن الهاتف الإجمالي حوالي 199 جرامًا ، ومن المتوقع أن يبلغ سمكه 8.2 ملم.

سامسونج Samsung Galaxy M34 5G جالاكسي جالاكسي M34 5G بطارية

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