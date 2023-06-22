في العيد.. كيفية استخراج كعب عمل أونلاين 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج كعب العمل أونلاين، وخاصة في أ٠جازة عيد الأضحي، والتي يمكن القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، عند الحصول علي الخدمة أونلاين، وارفاقها من علي الموبيل، لتسهيل الخدمة

خطوات استخراج كعب عمل أونلاين

- الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة. - الاختيار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة “تسجيل راغبي العمل”. - ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع. - اختيار إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد. - كتابة البيانات المطلوبة - يتم الضغط على حفظ وتقديم الطلب

تأتي الخطوة الأخيرة وهى استلام كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

استخراج كعب عمل أونلاين 2023

توفر الحكومة عبر وزاراتها وهيئاتها خدماتها للمواطنين عبر الإنترنت للتسهيل عليهم، والتي من بينها استخراج كعب العمل أونلاين.

خطوات استخراج كعب عمل من مكاتب العمل 2023

- التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به. - يقوم المواطن بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص. - ثم ينتظر المواطن مقدم طلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين 2023