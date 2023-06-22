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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في العيد.. كيفية استخراج كعب عمل أونلاين 2023

استخراج كعب عمل أونلاين
استخراج كعب عمل أونلاين

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية  استخراج كعب العمل أونلاين، وخاصة في أ٠جازة عيد الأضحي، والتي يمكن القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، عند الحصول علي الخدمة أونلاين، وارفاقها من علي الموبيل، لتسهيل الخدمة

استخراج كعب عمل

خطوات استخراج كعب عمل أونلاين

  1. - الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.
  2. - الاختيار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة “تسجيل راغبي العمل”.
  3. - ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.
  4. - اختيار إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.
  5. -  كتابة البيانات المطلوبة
  6. - يتم الضغط على حفظ وتقديم الطلب

 تأتي الخطوة الأخيرة وهى استلام  كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

استخراج كعب عمل أونلاين 2023

لو هتشتغل.. كيفية استخراج كعب عمل 2023

استخراج كعب عمل أونلاين 2023

توفر الحكومة عبر وزاراتها وهيئاتها خدماتها للمواطنين عبر الإنترنت للتسهيل عليهم، والتي من بينها استخراج كعب العمل أونلاين.

خطوات استخراج كعب عمل من مكاتب العمل 2023

  1. - التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.
  2. - يقوم المواطن بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.
  3. - ثم ينتظر المواطن مقدم طلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

 

 

استخراج كعب عمل

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين 2023

  1. -  أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.
  2. -  مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.
  3. -  أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه من بين الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين
  4. - أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.
  5. -  الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.
  6. - تقديم شهادة خبرة إن وجدت.
  7. - شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).
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