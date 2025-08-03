الهلال السعودي يعلن عودة سالم الدوسري لتدريبات الفريق

أعلن نادي الهلال السعودي، عن مشاركة سالم الدوسري لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية؛ بعد تعافيه من الإصابة بشكل تام.

وقال الهلال السعودي عبر حسابه على منصة «إكس»: "شارك قائد الفريق «سالم الدوسري» في التدريبات الجماعية اليوم الأحد؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي".

وكان معسكر إعداد الهلال بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، قد تأخر في الانطلاق؛ بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والوصول للدور ربع النهائي.

قائمة الهلال السعودي لمعسكر ألمانيا

خاليدو كوليبالي، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، رينان لودي، روبن نيڤيز، أليكساندر ميتروڤيتش، ماركوس ليوناردو، محمد القحطاني، ناصر الدوسري، محمد اليامي، ثيو هيرنانديز، جواو كانسيلو، سيرجي ساڤيتش، متعب الحربي، عبدالله رديف، كايو سيزار، محمد كنو، سالم الدوسري (c)، عبدالله الزيد، ياسين بونو، أحمد أبو راسين، مالكوم فيليب، علي ﻻجامي، حسان تمبكتي، حمد اليامي، عبدالإله المالكي، عبدالله الحمدان.