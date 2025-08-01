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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال السعودي يصل ألمانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد

بعثة الهلال السعودي
بعثة الهلال السعودي
محمد السعيد

وصلت بعثة نادي الهلال السعودي إلى ألمانيا، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة “إكس”، صورًا من وصول بعثة الفريق إلى ألمانيا، صباح اليوم الجمعة.

وتأخر انطلاق معسكر إعداد الهلال، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والوصول للدور ربع النهائي.

قائمة الهلال لمعسكر ألمانيا

خاليدو كوليبالي، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، رينان لودي، روبن نيڤيز، أليكساندر ميتروڤيتش، ماركوس ليوناردو، محمد القحطاني، ناصر الدوسري، محمد اليامي، ثيو هيرنانديز، جواو كانسيلو، سيرجي ساڤيتش، متعب الحربي، عبدالله رديف، كايو سيزار، محمد كنو، سالم الدوسري (c)، عبدالله الزيد، ياسين بونو، أحمد أبو راسين، مالكوم فيليب، علي ﻻجامي، حسان تمبكتي، حمد اليامي، عبدالإله المالكي، عبدالله الحمدان.

الهلال ألمانيا الهلال السعودي إنزاجي كأس العالم للأندية 2025

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