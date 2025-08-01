الهلال السعودي يصل ألمانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد

وصلت بعثة نادي الهلال السعودي إلى ألمانيا، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة “إكس”، صورًا من وصول بعثة الفريق إلى ألمانيا، صباح اليوم الجمعة.

وتأخر انطلاق معسكر إعداد الهلال، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والوصول للدور ربع النهائي.

قائمة الهلال لمعسكر ألمانيا

خاليدو كوليبالي، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، رينان لودي، روبن نيڤيز، أليكساندر ميتروڤيتش، ماركوس ليوناردو، محمد القحطاني، ناصر الدوسري، محمد اليامي، ثيو هيرنانديز، جواو كانسيلو، سيرجي ساڤيتش، متعب الحربي، عبدالله رديف، كايو سيزار، محمد كنو، سالم الدوسري (c)، عبدالله الزيد، ياسين بونو، أحمد أبو راسين، مالكوم فيليب، علي ﻻجامي، حسان تمبكتي، حمد اليامي، عبدالإله المالكي، عبدالله الحمدان.