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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبروكسي الودية اليوم الجمعة

الزمالك
الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا جديدًا ضد بروكسي، اليوم الجمعة، في إطار استعداداه للموسم الجديد 2025-2026.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على اللقاء الودي الذي خاضه الزمالك أمام غزل المحلة، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي يخوضها الفريق بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

الزمالك يهزم المحلة

وكان الزمالك حقق الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

سجل هدفي الزمالك ناصر منسي وسيف الدين الجزيري في الدقيقتين 52 و72، فيما سجل هدف غزل المحلة الوحيد سوليمانو الاندي في الدقيقة 24 من زمن المباراة. 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم إيشو وناصر ماهر وآدم كايد وشيكو بانزا وناصر منسي.
 

الزمالك بروكسي غزل المحلة موعد مباراة الزمالك وبروكسي

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