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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سجن وغرامة مالية.. الداخلية السعودية تحذر من عدم الالتزام بتعليمات موسم الحج 2023

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية

حذرت وزارة الداخلية السعودية ،اليوم الخميس، بعموم المواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، بالتزامن مع موسم الحج لعام 2023.

وكشفت الوزارة وفي بيان اليوم، أن عقوبة من ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

وأكدت الوزارة أن العقوبات تشمل أيضًا مصادرة وسيلة النقل إضافة إلى ترحيل الناقل إن كان وافدًا، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم "1,342,351" حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ "1,280,240" حاجاً ، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية "57,463" حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية "4,648" حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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