اجتماع الإمارات وإيران يفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستقرار في المنطقة

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في قصر الشاطئ، حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب بن زايد خلال اللقاء، بالوزير الإيراني والوفد المرافق، ونقل إليه تحيات إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله رئيس دولة الإمارات تحياته إلى الرئيس الإيراني وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من النماء والتطور.

تأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة

بحث بن زايد مع وزير خارجية إيران، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة. كما استعرضا فرص التعاون في مختلف المجالات، من بينها التجارة والطاقة والصحة والثقافة.

تبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة وأبرز التحديات التي تواجهها.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها. وأكدا على ضرورة تعزيز الحوار والتشاور بين الدول الإقليمية للتصدي للتحديات التي تواجهها، وخاصة مكافحة الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية.

إشادة بالدور الإماراتي في دعم السلام والتنمية في المنطقة والعالم

وأشاد وزير خارجية إيران بالدور الإماراتي في دعم السلام والتنمية في المنطقة والعالم، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع دولة الإمارات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير اللقاحات لشعبها وشعوب الدول الصديقة.

حضور كبار المسؤولين من الجانبين

حضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخليفة شاهين المرر وزير دولة وسيف محمد الزعابي سفير الإمارات لدى إيران.