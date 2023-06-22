عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع الإمارات وإيران يفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستقرار في المنطقة

صدى البلد

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في قصر الشاطئ، حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

 

ورحب بن زايد خلال اللقاء، بالوزير الإيراني والوفد المرافق، ونقل إليه تحيات إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله رئيس دولة الإمارات تحياته إلى الرئيس الإيراني وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من النماء والتطور.

 

تأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة

بحث بن زايد مع وزير خارجية إيران، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة. كما استعرضا فرص التعاون في مختلف المجالات، من بينها التجارة والطاقة والصحة والثقافة.

تبادل وجهات النظر حول التطورات في المنطقة وأبرز التحديات التي تواجهها.

 

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها. وأكدا على ضرورة تعزيز الحوار والتشاور بين الدول الإقليمية للتصدي للتحديات التي تواجهها، وخاصة مكافحة الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية.

 

إشادة بالدور الإماراتي في دعم السلام والتنمية في المنطقة والعالم

وأشاد وزير خارجية إيران بالدور الإماراتي في دعم السلام والتنمية في المنطقة والعالم، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع دولة الإمارات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

 

كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير اللقاحات لشعبها وشعوب الدول الصديقة.

 

حضور كبار المسؤولين من الجانبين

حضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخليفة شاهين المرر وزير دولة وسيف محمد الزعابي سفير الإمارات لدى إيران.

إبراهيم رئيسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ محمد بن زايد الرئيس الإيراني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جائحة كورونا رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لمواجهة جائحة كورونا إيران والإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ