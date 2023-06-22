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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستشار أحمد فهمي: ماكرون اختص الرئيس السيسي بمأدبة غذاء تكريما له

الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه كان هناك استقبال دافئ وحار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ الرئيس السيسي قبل المشاركة في قمة التمويل الدولي بفرنسا، معربا عن تقدير مصر الكبير بهذا الاستقبال وللدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، إذ أن هذه القمة ليست لكافة دول العالم، وإنما لعدد من الدول رفيع المستوى.

 

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس السيسي دُعي لعشاء عمل مع الرئيس ماكرون وجميع رؤساء الدول والحكومات المشاركين، ولكن الرئيس ماكرون اختص الرئيس السيسي بمأدبة غذاء تكريما للرئيس السيسي واحتفاء بزيارته لفرنسا، وهو الرئيس الوحيد الذي تم اتخاذ هذا الإجراء معه.

 

وتابع، أن كان هناك مباحثات مثمرة وموسعة للغاية بين الطرفين، واستغرقت وقت طيب للغاية، موضحا أن الرئيس السيسي فور وصوله بالأمس استقبل رئيسي شركتين فرنسيتين في مجال النقل البحري ومجال التصنيع لقطارات السكة الحديد، والعلاقات بين مصر وفرنسا قوي، والعلاقات قوية للغاية، ويوجد تبادل للاحترام والتفهم للمصالح المشتركة بين الجانبين.

الرئاسة ماكرون السيسي متحدث الرئاسة المستشار أحمد فهمي

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