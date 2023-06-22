قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مستجدات هبوط وتذبذب سعر الذهب هذه الأيام، وشهدت أسواق الذهب في مصر حالة من التذبذب خلال هذا الأسبوع منذ كسر المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21، الذي كان يمثل القاع السعري في الأسواق.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم، الخميس، 2170 جنيها للجرام، وذلك بعد تذبذب كبير خلال الجلستين الماضيتين شاهدنا خلالها تسجيل السعر لأدنى مستوى عند 2130 جنيها للجرام وعودته للارتفاع من جديد وصولاً إلى المستوى 2200 جنيه للجرام قبل أن يستقر اليوم عند 2170 جنيها للجرام.

وقال التقرير الفني لـ"جولد بيليون" إن التذبذب الحالي والتحركات واسعة النطاق تؤكد سيطرة عمليات البيع على سوق الذهب، وأن هذا الأمر توقف أو ضعف على أقل تقدير، وذلك بعد تسجيل المستويات المتراجعة السابقة والتي رأى المشاركون في الأسواق أنها سعر عادل للذهب ويقترب بشكل كبير من السعر العالمي.

وأشار التقرير إلى إمكانية عودة عمليات الشراء كون هذا السعر هو أقل مستوى قد يصل إليه الذهب، وأن وقت الشراء حان موعده، وإن المشكلة التي تواجه سوق الذهب حالياً هي تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال فترة عيد الأضحى في ظل ضعف السيولة مع المواطنين، هذا بالإضافة إلى استغلال ضعف الأسعار الحالي في الذهب لإقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية التي عانت من ركود كبير منذ بداية العام.

لمزيد من التفاصيل حول الذهب وأسعاره، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: