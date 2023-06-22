خفر السواحل الأمريكي يعلن تفاصيل الحادث الكارثي للغواصة المفقودة

قال الأدميرال جون موجر، من خفر السواحل الأمريكي، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديد جدول زمني محدد للأحداث في الحالة “المعقدة بشكل لا يصدق” للفشل الكارثي لغواصة تيتان.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال موجر: “يقوم المسؤولون بالفرز من خلال 'بيئة تشغيل معقدة بشكل لا يصدق في قاع المحيط، على بعد أكثر من 2 ميل تحت السطح”.

وأضاف أن “المركبات التي تعمل عن بعد والتي تبحث في الأرضية “ذات قدرة عالية” وستكشف عن مزيد من المعلومات”.

وقال موجر إن خفر السواحل الأمريكي سيحصل في النهاية على مزيد من المعلومات حول الخطأ الذي حدث في الغواصة، وتقييمهم للاستجابة للطوارئ.

كما اكتشفت فرق البحث “خمس قطع رئيسية مختلفة من الحطام” تم تحديدها من غواصة تيتان.

وقال موجر، إن “مخروط المقدمة، الموجود خارج بدن الضغط، كان أول قطعة تم العثور عليها. بعد ذلك، وجدوا حقل حطام كبير، والذي كان له جرس نهاية لهيكل الضغط”.

وقال المسؤول “كان هذا أول مؤشر على وقوع حادث كارثي”.

وعثرت الطواقم على قطعة حطام ثانية أصغر داخل الأول، حيث يوجد الطرف الآخر من بدن الضغط.

وقال: "نواصل رسم خريطة لحقل الحطام.. سنبذل قصارى جهدنا لرسم خريطة كاملة لما يوجد هناك”.