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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة بعد قرار البنك المركزي

صدى البلد

سعر الدولار اليوم الجمعة 23-6-2023، بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية.

سجل في البنك الأهلى المصرى سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 23-6-2023

الكثير يبحث عن أسعار الدولار بشكل لحظي وفق اهتماماته سواء مستثمرين أو تجار أو رجال أعمال وغيرهم.. للحفاظ علي أموالهم، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة الدولار يشهد استقرار ملحوظاً وجاءت أسعار الدولار اليوم علي النحو التالي: 

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

1دولار =30.83 جنيه للشراء.

1دولار =30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

1دولار =30.75 جنيه للشراء.

1دولار =30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

1دولار =30.75 جنيه للشراء.

1دولار =30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 

1دولار =30,85 جنيه شراء 

1دولار =30,95جنيه بيع . 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 

1دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

1دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع. 

 وهما الأعلي سعرا في مصر بنك قناة السويس و بنك مصر الخليجي.* 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

1دولار =30.85 جنيه للشراء.

1دولار =30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

1دولار =30.90 جنيه للشراء.

1دولار =30.95 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار عالمياً

بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية حيث تراجع الدولار الأخضر ليسجل 102.03 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

الدولار سعر الدولار أسعار الدولار اليوم الجمعة سعر الدولار اليوم الجمعة

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