المدير الفني للحرس : مستمر مع الفريق وأتمنى قيادته للدوري مجدداً

أكد محمد مكي ، المدير الفني لفريق حرس الحدود ، أنه حاول تحسين أداء الفريق في الفترة الماضية التي تولى فيها المهمة ولكن البقاء بالدوري كان أمراً صعباً بالنسبة للحرس.



وقال مكي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الحرس لديه 7 لاعبين واجهوا الأهلي لأول مرة وبحضور الجماهير مؤكداً أن المباراة كانت احتفالية للفريق الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع مسؤولي نادي حرس الحدود لترتيب الأمور وإعادة تقييم بعض اللاعبين موضحاً أنه مستمر مع الفريق في الموسم المقبل ويتمنى الصعود مرة أخرى بنادي حرس الحدود للدوري.



وأضاف:" كنت أتمنى ألا نخسر بثلاثة أهداف ، والأهلي في النهاية لا يحتاج إلى هدايا من أحد وأشكر اللاعبين على أدائهم المميز في الموسم الحالي".