إعلامي يعلن شرط فيوتشر للموافقة على رحيل بوبو للأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يسعى لجلب محمد رضا بوبو، لكن إدارة فيوتشر تبالغ في مطالبها المالية.

وقال شبانة في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "فيوتشر ضم بوبو مقابل 24 مليون جنيه، وبالتالي فأنهم لن يبيعوا اللاعب بأقل من 30 مليون جنيه".

وأضاف: "تعويض حمدي فتحي لن يكون سهلا على الإطلاق، واللاعب سوف يغادر القاهرة يوم الأحد لإنهاء إجراءات انضمامه لنادي الوكرة القطري".

وأكمل: "حسين الشحات اقترب من التجديد وسوف يوقع على العقود خلال الساعات المقبلة، وفقا للمعلومات التي وصلتني فإن الأمور قاربت على الحسم".