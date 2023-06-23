أسامة حسن : لاعب بالأهلي يوقع للزمالك رسميا وآخر معار يقترب

أعلن أسامة حسن نجم الزمالك السابق عن توقيع نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للفريق الأبيض .

وأكد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن هناك نجم في الأهلي انتهي عقده مع الفريق وقع رسميا مع الزمالك للانضمام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مشددا أن هناك نجم بالأهلي آخر يقترب من التوقيع .

وأضاف أن نجم الأهلي الآخر هو لاعب معار لإحدى فرق الدوري المصري حيث رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودته للفريق بالميركاتو الصيفي.

وتابع أن الزمالك يقوم بمفاوضات سرية للحصول على توقيعه حيث وافق اللاعب على الأمر ويقترب من الانضمام للفريق.