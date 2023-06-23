فيفو تطلق هاتفا متوسط المدى بشحن 44 وات ومعالج Snapdragon 680

أطلقت شركة "فيفو" Vivo الصينية للإلكترونيات هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة Y متوسطة المدى في الهند، يحمل اسم تجاري Y36 4G. ظهر الجهاز لأول مرة في إندونيسيا شهر مايو الفائت، يختلف البديل الهندي قليلاً مقارنة بنظيره الإندونيسي، و يصل كخليفة لـ Vivo Y35.

مواصفات Vivo Y36 4G

يحتوي Vivo Y36 4G على شاشة عرض نوعها LCD بحجم 6.44 بوصة مع تصميم نوتش قطرة ماء في الأعلى من المنتصف يتميز بجودة عرض FHD + ، ودقة وضوح 2388 × 1080 بيكسل معدل تحديث 90 هرتز ، ودرجة سطوع 650 شمعة في المتر المربع. من ناحية التصميم ، تحتوي اللوحة الخلفية على جزيرة كاميرات مربعة وزر الطاقة مدمج به ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

Vivo Y36 4G

فيما يخص إمكانيات التصوير، يشتمل إعداد الكاميرا الخلفية المزدوجة في فيفو Vivo Y36 4G على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانية ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. هناك كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

تحت الغطاء ، تم تجهيز فيفو Vivo Y36 4G بمعالج من "كوالكوم" وتحديدا شريحة Snapdragon 680، ثماني النوى، مقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت رام مع تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية تصل إلى 8 جيجا بايت. هناك مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجا قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

يستمد الهاتف الذكي قوته من وحدة بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 44 وات. من ناحية البرامج ، يتم تشغيله على نظام التشغيل أندرويد 13 مثبت من قبل الشركة، مع واجهة مستخدم Funtouch OS 13

تشمل خيارات الاتصال المدعمة في هاتف فيفو، واي فاي بترددات 2.4 GHz/5 GHz وبلوتوث 5.0 ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وUSB نوع C مع دعم لكل من تحديد الموقع الجغرافي GPS و NFC

يباع موبايل "فيفو" Vivo Y36 4G بسعر قدره 16999 روبية. يتم تقديمه بألوان Vibrant Gold و Meteor Black، أي الأسود والذهبي يمكن شراء الهاتف الذكي من موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية ، أو موقع فليبكارت للتجارة الرقمية، ومتاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد.