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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشاباك الإسرائيلي يعقد اجتماعا استثنائيا في نيويورك

رئيس الشاباك الإسرائيلي
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعقد اجتماعًا استثنائيًا لهذا السبب

عقد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، اجتماعا في نيويورك قبل حوالي أسبوعين اجتماعًا استثنائيًا مع مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن بار أوضح خلال اللقاء أن السلطة الفلسطينية فقدت سيطرتها على مناطق واسعة في شمال الضفة الغربية، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى تكثيف نشاطاتها فيها.


وحذر بار في الاجتماع من تدهور وضع السلطة الفلسطينية، وزعم فقدانها قدرتها على العمل في تلك المناطق.

كما بحث رونين بار خلال الاجتماع الذي عقد مع نائبة السكرتير العام للمنظمة "روزماري آن ديكارلو"، الأوضاع في قطاع غزة وملف الأسرى والمفقودين والملف الإيراني.


ورفض الشاباك تأكيد أو نفي قيام هذا الاجتماع.

اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ثلاثة مستوطنين، للاشتباه فيهم بالضلوع في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت أول أمس الأربعاء في عدة قرى فلسطينية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن المعتقلين شاركوا في الهجوم على ترمسعيا وقرى أخرى.


يشار إلى أن المئات من المستوطنين اقتحموا بلدة ترمسعيا، وقاموا بإضرام النار بعشرات المنازل ومركبات وبحقول زراعية.

كما نفذ مستوطنون هجمات في قرى أخرى من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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