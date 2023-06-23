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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 2000 مواطن.. "حُماة الوطن" يُدشن قافلة طبية مجانية بسوهاج

جانب من قافلة حماة
جانب من قافلة حماة الوطن بسوهاج

دشنت أمانة الشباب بحزب حماة الوطن أمانة محافظة سوهاج، برئاسة محمد حمادة البعو، بالتعاون والاشتراك مع أمانة المرأة بالحزب، برئاسة الدكتورة صباح صابر، قافلة طبية مجانية مكبرة بقرى مركز جرجا جنوب سوهاج.

وقال "البعو"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن القافلة الطبية المجانية أجرت الكشف بالمجان التام على أكثر من 2000 مواطن، ما بين كشف عظام وباطنة وجلدية وأطفال، بالإضافة إلى التحاليل الطبية التي تم إجراؤها لبعض المرضى اطمئنانًا على حالتهم الصحية.

وأشار أمين أمانة الشباب بحزب حماة الوطن، إلى أن القافلة الطبية ضمت عدة تخصصات كان من بينها:" الباطنة برئاسة الأستاذ دكتور أحمد النحاس، أستاذ بقسم الصحة العامة ووكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، وعيادة العظام وعيادة أطفال وجلدية من مجموعة عيادات IC الدولية".

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قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرى جرجا في سوهاج

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وأكدت الدكتورة صباح صابر، أن القافلة الطبية المجانية التي تم تدشينها بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج؛ للكشف الطبي بالمجان التام على أهالي القرى بالمركز، تأتي ضمن السياسة العامة لحزب حُماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم.

جاءت فعاليات القافلة بحضور كل من:" الدكتور صبري توفيق، رئيس قطاع مركز وبندر سوهاج، والدكتور طارق عبد النعيم، مستشار أمين الحزب، وأمين مساعد الشباب محمد نبيل، ويارا ياسر وندى المغربي أمين مساعد المرأة، وبسمله عبدالعال عضو أمانة الشباب، ومصطفى الشريف عضو أمانة الشباب".

ومن الجدير بالذكر أنه كان في إستقبال القافلة بجرجا، رئيس قطاع جرجا مهران أمين مهران، والمهندس بدوي المصري، نائب رئيس القطاع وأمين التنظيم، ومصطفى بركات الامين العام المساعد، وحمد محمد نجيب، الأمين العام المساعد.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج جرجا حماه الوطن قافلة طبية أمانة الشباب

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