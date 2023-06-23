عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 17% على جوال فيفو Vivo Y35 4G في السعودية

Vivo Y35 4G
Vivo Y35 4G

تقدم "فيفو" مجموعة من أروع الجوالات الاقتصادية الموفرة في الميزانية مع سلسلة Y التي تتميز بألوانها وتصميمها العصري الجذاب، والتي تشمل جوال Y35  الذي يأتي خلفا لطراز Vivo Y33 ويأتي مع إصدارين مختلفين، واحد 5G والآخر 4G، ويعتبر جهاز شبكات الجيل الرابع أفضل كثيرا من الداعم للجيل الخامس من الاتصالات.

Vivo Y35 4G

يحتوي هاتف الـ 4G من “فيفو” على شاشة أفضل بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز بينما يحتوي إصدار 5G على شاشة 720 بكسل. كما يأتي إصدار 5G مع إعداد كاميرا أضعف يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل ، بينما يحتوي إصدار 4G على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا للعمق 2 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. يشتركون في نفس البطارية ولكن طراز 5G يختار الشحن السلكي بقدرة 15 وات بينما يستخدم إصدار 4G الشحن الأسرع بقوة 44 وات.

 

يتوفر جوال “فيفو” Vivo Y35 4G حاليا على منصة أمازون المملكة العربية السعودية بخصم كبير يصل إلى 17% من سعره الاصلي ومعروض حاليا للبيع بسعر 829 ريال سعودي، مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 8GB و 128GB، في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الجهاز.

Vivo Y35 4G

مواصفات Vivo Y35 4G

يأتي مع شاشة عرض LCD مقاس 6.58 بوصة، دقة وضوح 1080x2408 بكسل، وكثافة بكسلات 401 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث الشاشة 90 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 83.4% ودرجة سطوع 550 شمعة لكل متر مربع.

يتم تشغيل جوال فيفو بواسطة معالج "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 680 4G بدقة تصنيع 6 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Adreno 610 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و128 جيجا بايت روم من سعة التخزين يمكن زيادتها عبر microSDXC.

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد من سلسلة M

عرض الويك إند.. موبايل سامسونج الأفضل مبيعا بسعر 2700 جنيه

يحزم جوال "فيفو" بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 44 وات وتصل إلى 70% من قوتها خلال 34 دقيقة فقط، نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة مستخدم Funtouch 12، الجهاز حاصل على تصنيف IP5X المقاوم للغبار وتصنيف IPX4 المقاوم للماء، الظهر والإطار من البلاستيك.

يأتي الجهاز بإعداد كاميرا ثلاثية في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل.

فيفو vivo Vivo Y35 السعودية ريال ريال سعودي المملكة العربية السعودية كوالكوم جوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

وفاة والدة محمد السعدني

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

موضوعات متعلقة

نوبيا تطرح هاتف Neo 5G مخصص للألعاب بـ 6 آلاف جنيه

فيفو تطلق هاتفا متوسط المدى بشحن 44 وات ومعالج Snapdragon 680

حافظ على مساحة التخزين.. كيفية حذف صور وفيديوهات WhatsApp من داخل التطبيق

القائمة الكاملة لأجهزة شاومي المحرومة من تحديث MIUI 15

سارع بالتحديث إلى iOS 16.5.1.. تحذير من Apple بشأن ثغرة أمنية

بالخطوات.. إزاي تعمل نسخ احتياطي Backup لكل ملفاتك المهمة

خاصية جديدة.. طريقة تنزيل Reels انستجرام على هاتفك بدون تطبيق خارجي

أغلى كثيرا من الجيل الأول.. اعرف قائمة أسعار Nothing Phone 2 المنتظر

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

سنن العشر الأوائل من ذي الحجة.. اغتنم 14 عملا صالحا يدخلك الجنة

دعاء الحج.. أفضل الساعات في حياة المسلم

الطوارئ.. بيان عاجل من الجوازات السعودية بشأن العمل في عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ