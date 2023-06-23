خصم 17% على جوال فيفو Vivo Y35 4G في السعودية

تقدم "فيفو" مجموعة من أروع الجوالات الاقتصادية الموفرة في الميزانية مع سلسلة Y التي تتميز بألوانها وتصميمها العصري الجذاب، والتي تشمل جوال Y35 الذي يأتي خلفا لطراز Vivo Y33 ويأتي مع إصدارين مختلفين، واحد 5G والآخر 4G، ويعتبر جهاز شبكات الجيل الرابع أفضل كثيرا من الداعم للجيل الخامس من الاتصالات.

Vivo Y35 4G

يحتوي هاتف الـ 4G من “فيفو” على شاشة أفضل بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز بينما يحتوي إصدار 5G على شاشة 720 بكسل. كما يأتي إصدار 5G مع إعداد كاميرا أضعف يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل ، بينما يحتوي إصدار 4G على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا للعمق 2 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل. يشتركون في نفس البطارية ولكن طراز 5G يختار الشحن السلكي بقدرة 15 وات بينما يستخدم إصدار 4G الشحن الأسرع بقوة 44 وات.

يتوفر جوال “فيفو” Vivo Y35 4G حاليا على منصة أمازون المملكة العربية السعودية بخصم كبير يصل إلى 17% من سعره الاصلي ومعروض حاليا للبيع بسعر 829 ريال سعودي، مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 8GB و 128GB، في السطور التالية نرصد كافة تفاصيل الجهاز.

Vivo Y35 4G

مواصفات Vivo Y35 4G

يأتي مع شاشة عرض LCD مقاس 6.58 بوصة، دقة وضوح 1080x2408 بكسل، وكثافة بكسلات 401 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث الشاشة 90 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 83.4% ودرجة سطوع 550 شمعة لكل متر مربع.

يتم تشغيل جوال فيفو بواسطة معالج "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 680 4G بدقة تصنيع 6 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Adreno 610 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و128 جيجا بايت روم من سعة التخزين يمكن زيادتها عبر microSDXC.

يحزم جوال "فيفو" بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 44 وات وتصل إلى 70% من قوتها خلال 34 دقيقة فقط، نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة مستخدم Funtouch 12، الجهاز حاصل على تصنيف IP5X المقاوم للغبار وتصنيف IPX4 المقاوم للماء، الظهر والإطار من البلاستيك.

يأتي الجهاز بإعداد كاميرا ثلاثية في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل.