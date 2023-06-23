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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري.. انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب على مدار الأيام القليلة الماضية حالة تراجع حادة على مستوى جميع الأعيرة حتى وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلي 2200 جنيها للجرام.


أهمية أسعار الذهب 


ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة المقبلين علي الزواج من أحل تحديد الوقت الأنسب للشراء .

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كما يرغب المستثمرون أيضا فى الإلمام بأسعار المعدن الأصفر من أجل الشراء خاصة أن الذهب هو الملاذ الآمن فى ظل تقلبات الأسعار العالمية.


أسعار الذهب اليوم


وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة كما يلي :- 
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,514
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,305
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,200
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,886
عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,467
عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,257
الاونصة بيع 77,483 شراء 78,194
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,600
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,514,286


سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة تراجع ليستقر  الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولار للأوقية وذلك بعدما انخفض 0.9% في وقت سابق. وانخفضت العقود ‏الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.9 دولار عند التسوية.‏

جاء انخفاض أسعار الذهب نتيجة تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالكونجرس.


وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخري فقد تراجعت الفضة في السوق الفورية 1.6% إلى 22.81 دولار للأوقية بينما تراجع ‏البلاتين 1.5% إلى 947.83 دولار بعدما سجل المعدنان أدنى مستوياتهما في ثلاثة ‏أشهر. وخسر البلاديوم 2.3% مسجلاً 1347.89 دولار.‏

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وتزداد التوقعات خلال الفترة المقبلة حول قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم .

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد بدء شهادة باول ‏مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.‏

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