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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تأثير قرار البنك المركزي على الذهب.. هذا سعر عيار 21 اليوم

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-6-2023 بعد إعلان البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.. ويستعرض صدى البلد سعر الذهب اليوم الجمعة 23 يونيو عقب صدور قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة.

سعر الذهب اليوم الجمعة 23-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,491 شراء 2,514
عيار 22بيع 2,284 شراء 2,305
عيار 21بيع 2,180 شراء 2,200
عيار 18بيع 1,869 شراء 1,886
عيار 14بيع 1,453 شراء 1,467
عيار 12بيع 1,246 شراء 1,257
الاونصةبيع 77,483 شراء 78,194
الجنيه الذهببيع 17,440 شراء 17,600
الكيلوبيع 2,491,429 شراء 2,514,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2200 جنيه للشراء فيما سجر سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1886 جنيه للشراء وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2305 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23-6-2023 

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 23-6-2023 حوالي 17600 جنيه.

قلص الذهب خسائره  مدعوما بتراجع الدولار إلا أن ارتفاع عوائد ‏السندات بعد شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالكونجرس أبقى ‏المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.‏

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولار للأوقية بحلول الساعة ‏‏1832 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 0.9% في وقت سابق، وانخفضت العقود ‏الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.9 دولار عند التسوية.‏

وقال باول في تصريحاته إن زيادة سعر الفائدة مجددا هو "تخمين جيد للغاية" لما ‏يتجه إليه الفدرالي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي، مضيفا أن المعركة لكبح ‏التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل".‏

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد بدء شهادة باول ‏مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.‏

وانخفض مؤشر الدولار 0.5% بعد بدء شهادة باول مما يجعل الذهب أقل تكلفة ‏لحائزي العملات الأخرى.‏

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 1.6% إلى 22.81 دولار للأوقية بينما تراجع ‏البلاتين 1.5% إلى 947.83 دولار بعدما سجل المعدنان أدنى مستوياتهما في ثلاثة ‏أشهر، وخسر البلاديوم 2.3% مسجلاً 1347.89 دول.

لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

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