أكبر خسارة منذ فبراير.. تعرف على أسعار الذهب العالمية

اتجهت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير الماضي، إذ تلقى الدولار دعمًا من توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر.

وبحلول الساعة 02:46 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1911.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع 2.4% خلال الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1921.20 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار متجها إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، ما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.



وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس يوم الخميس، في اليوم الثاني من شهادته بالكونجرس، إن المركزي الأمريكي سيحرك أسعار الفائدة مجددًا وإن كان "بوتيرة حذرة.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب.