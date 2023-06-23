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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تطلق تطبيقا يرصد تاريخ البلاد خلال الاستعمار

صدى البلد

أعلنت الجزائر أنها تعتزم إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يرصد المرحلة الاستعمارية في البلاد والتي امتدت على نحو 130 عاما، وفقا  لما ذكرت صحيفة "الشروق" المحلية.

 

وأوضح وزير المجاهدين، العيد ربيقة،  أمس الخميس، أنه سوف يجري إطلاق تطبيق "تاريخ الجزائر" للهواتف الذكية، بتاريخ 5 يوليو القادم.

 

ويأتي إطلاق هذا التطبيق بالتزامن مع الذكرى الـ 61 لعيدي الاستقلال والشباب.

 

وقال ربيقة إن هذا "يتماشى ومتطلبات الشباب التكنولوجية وسعيا إلى مدّ جسور التواصل بين الأجيال".

 

ولفت إلى أن ذلك التطبيق سوف يمكن الكثيرين من "الاطلاع على جميع مراحل التاريخ الوطني ومعطياته، من 1830 إلى 1962.. بمنهجية وأسلوب راق ومبسط".

 

يشار إلى أن وزارة المجاهدين الجزائرية كانت أطلقت، العام الماضي، المنصة الرقمية "جزائر المجد" احتفالا بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

 

وكان رئيس الحكومة، أيمن بن عبد الرحمن، اعتبر منصة "جزائر المجد" واجهة "لاستجلاء الحقيقة كما هي بعيدا عن حملات التشويه التي يروج لها أعداء الجزائر".

 

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