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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الفرنسي: علينا إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

ماكرون
ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية، وتحديد مسار نحو التوازن بين بلدان الشمال والجنوب، وأشار إلى أهمية العمل على الحد من الفقر وانعدام المساواة.

 

وأضاف ماكرون، في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس،: «نعمل على التمويل اللازم من أجل المزيد من الاستثمارات في عملية التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل، كما يجب أن نعمل على الحد من الفقر وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وإيجاد نوع من الالتزام السياسي من جراء هذه المحادثات، وأن تسهم في التوصل إلى توافق يسمح لنا بالعمل».

 

ووتابع الرئيس الفرنسي: «علينا إبرام شراكات مع الدول النامية للتصدي لتغير المناخ، كما أن نعمل على مواجهة التغير المناخي وتخفيض الانبعاثات، فضلا عن معالجة كل مكامن الضعف البيئية والنجاح في الالتزام معا من أجل الحفاظ على التنوع البيئي».

 

وواصل: «نعمل على صندوق خاص أنشأناه للطبيعة والغابات، وندرك جميعا أنا بحاجة إلى نوع من الملاءة المالية الكبيرة لتمويل الصحة والتعليم والفرص المتاحة على الصعيد الاقتصادي، وفي الوقت عينه التغير المناخي، كما يجب العمل على حماية الغابات والطبيعة من أجل الطاقة»، متابعًا: «نحن بحاجة إلى تحويل مؤسساتنا أولا عبر الاستثمار فيها أكثر، وثانيا عبر زيادة فاعليتها، ونحتاج إلى خارطة طريق جديدة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا ما ذكرته آنفا، ويجب أن نعمل بشكل أفضل مع مصارف التمويل من خلال المؤسسات العالمية من أجل تفادي تداخل البرامج وللحصول على هيكلة أفضل، ويجب أن نلتزم بإصلاح مؤسساتنا المالية».

 

وأشار، إلى أهمية اعتماد الحوكمة والعمل على إصلاح المؤسسات لتصبح أكثر عدالة وأكثر تمثيلا لما يحاول المجتمع الدولي فعله.
 

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