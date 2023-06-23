بث مباشر| تواصل أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي بفرنسا بحضور السيسي

نعرض البث المباشر لـ تواصل أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي بفرنسا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهدف قمة ميثاق التمويل العالمي بفرنسا إلى التوصل لإجماع جديد على الوفاء بالأهداف العالمية المترابطة المتمثلة في الحد من الفقر، ومواجهة تغيرِ المُناخ، وحماية الطبيعة.

وتناقش قمة ميثاق التمويل العالمي بفرنسا في جدولِ أعمالها:

إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.

حل أزمة الديون في الدول النامية.

تمويل التكنولوجيات الخضراء والتنمية المستدامة.

إنشاء ضرائبَ دوليةٍ جديدة وأدواتِ تمويلٍ مُبتَكَر.

دعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية في البلدان المنخفضة الدخل