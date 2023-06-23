بهدف تشويه سمعتها.. روسيا تكشف تفاصيل محاولة لتهريب مواد مشعة خارج البلاد

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل محاولة لتهريب كيلوجرام من السيزيوم 137 المشع، لتشويه سمعة روسيا والإضرار بمصالحها في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت إدارة الاتصال بجهاز الأمن الفيدرالي، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه "بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم القبض على 5 أشخاص بحوزتهم المادة المشعة، كانوا يعتزمون تهريبها إلى خارج روسيا".

وأوضحت الإدارة أن "المجموعة بتنسيق مع مواطن أوكراني تمكنت من الحصول على كيلوجرام من السيزيوم 137 مقابل 3.5 مليون دولار بطريقة غير قانونية".

وأضافت أن "المجموعة كانت تحاول تهريب المادة المشعة إلى خارج روسيا لاستخدامها بهدف الإضرار بالمصالح الروسية والتأثير على سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإنتاج أسلحة دمار شامل واستخدامها لتشويه سمعة روسيا".

وقبل قليل، حث نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منع أوكرانيا من ارتكاب "المحظور" في محطة زابوريجيا النووية.

وقد نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مسؤولين عينتهم موسكو هناك أن شخص قتل وأصيب أخر اليوم الجمعة خلال قصف القوات الأوكرانية طريقا في منطقة جنوب زابوريجيا، التي تعتبرها روسيا الآن جزءًا من أراضيها.

وأشار المسؤولون إلى أن الحادث وقع بالقرب من قرية نوفوهوريفكا.

وقد اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، روسيا بالتخطيط "لهجوم إرهابي" يتضمن تسربا إشعاعيا في محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية الجنوب الأوكراني.

وقال عبر تليجرام "حصلت استخباراتنا على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات. لقد حضّروا كل شيء لذلك" الهجوم.

في المقابل، رفض الكرملين مزاعم زيلينسكي. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "هذه كذبة أخرى.. كانت هناك اتصالات فقط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع".

