رئيسة وزراء باربادوس: 10 أمراض تواجه العالم وعلينا توفير اللقاحات

أكدت رئيسة وزراء باربادوس ميا أمور موتلي، أن هناك أجماع سياسي، يؤكد أن الموضوع أكبر من دولة، وأن الجميع يجب أن يتعاون من أجل مواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت خلال كلمتها بـ قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 1 مليار جرعة يجب أن تتوفر من أجل مواجهة أي تحدي جديد أو فيروس يضرب الدول، وان هناك 10 أمراض قد تواجه العالم، وأنه بحلول عام 2050 سنواجه مشكلة المضاد الحيوي.

ولفتت إلى أن فيروس كورونا أثر على الجميع، وأعاد الجمع للخلف لـ ثلاث عقود، وطالبت من الجميع أن يفكر في مواجهة أي تحدي أو فيروس جديد.

وقدمت الشكر لـ جميع الدول، وأن الجميع يستعد لـ قمة المناخ المقبلة في دبي، وأن الجميع مطالب لوضع خطة لحل المشكلات الخاصة بالمناخ، بدلا من العيش على كوكب المريخ.

وأوضحت أن التصرف يجب أن يكون سريعًا، وأن يكون هناك قوانين، لمواجهة ما سيواجه البشرية في المستقبل، وأن قمة اليوم سيكون بها الكثير من الالتزامات لكي يلتزم الجميع بها.

وأشارت إلي أن 100 مليار دولار التى تم تجميعها لن تكون كافية، وعلينا أن نجهز الأكثر.