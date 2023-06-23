وزيرة الخزانة الأمريكية: يجب بنوك التنمية العمل للقضاء على الفقر حول العالم

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ،اليوم الجمعة، في كلمتها خلال قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" أنه من الضروري تطوير بنوك للتنمية على الصعيد الدولي.

وأضافت يلين أن البنك الدولي يعمل على تطوير استراتيجيته للتنمية على الصعيد العالمي.

وأفادت يلين بأن الولايات المتنحدة تتشارك مع دول العالم في أهداف الحصول على كوكب أكثر استدامة.

وشددت يلين على أنه يجب أن تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل أفضل للقضاء على الفقر حول العالم.

وأضافت يلين في كلمتها التغير المناخي يؤثر على الأمن الغذائي للعديد من الدول.