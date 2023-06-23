السيسي: ما تحقق بخصوص دعم الدول الأفريقية لمجابهة التغيرات المناخية غير كاف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عندما تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، تم الذهاب لدول كثيرة، بـ العالم من أجل الحديث عن ما تعاني منه القارة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، أنه يجب أن نتحرك بفاعلية من أجل تحقيق الأهداف، ولفت إلي أن ما تحقق خلال الفترة الماضية بخصوص دعم الدول الأفريقية لمجابهة التغيرات المناخية غير كاف.



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا لـ التنمية المستدامة، ولكن هو محفز لها و “القارة أكثر تضررًا من التغيرات المناخية، رغم أننا لسنا السبب”.

وأضاف أنه تم إطلاق برنامج “نوفي” من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي أن التمويل العادل هو العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.