خرجت من العمليات.. منة فضالي تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

كشفت الفنانة منة فضالي تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد دخولها المستشفى.

وكتبت منة فضالي عبر صفحتها علي فيس بوك :" الف و حمد شكر ليك يا رب الحمدلله امي خرجت من المستشفي النهاردة.. شكرا لكل الناس اللي سالت و بعتت رسايل وآسفة لو مكنتش برد علي بعض المكالمات ربنا يكفيكم شر المرض و التعب".

منة فضالي :

وكانت قد نشرت الفنانة منة فضالي صورة لوالدتها من داخل المستشفى، قبل لحظات من دخولها الرعاية المركزة عبر حسابها على فيسبوك، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.





وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة:" أمي داخله الرعاية ادعولها ربنا يشفيكي يا امي ويخليكي ليا و ميحرمنيش منك ابدا"، وذلك بإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

تعرضت والدة منة فضالي للعديد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية، وخرجت من المستشفى بعد وعكة في شهر يوليو الماضي.

وطالبت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها الدعاء لوالدتها ، ونشرت صورة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت منة فضالي علي صورة والدتها :"امي تعبانة اوي ادعولها ".

نشرت منة فضالي ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تعرض منزلها إلى نشوب حريق بسبب ماس كهربائى في مايو الماضي.

وكتبت منة فضالى : قدر الله وما شاء فعل، حصل قفلة في الفيلا عندي، وخسائر كتير والحمد لله أن الدنيا مولعتش، علشان كهربائي عديم الأمانة في الكومبوند، يعمل شغل فاشل نتيجته إن أغلب الأجهزة عندي اتحرقت، وحاجات كتير باظت، يعني محدش عنده ضمير، ولا يفرق معاهم أرواح أو خسائر الناس.

على جانب آخر، كشفت الفنانة منه فضالي سر نجاح مسلسل جعفر العمدة وسبب جذب ملايين المشاهدين له طوال أيام شهر رمضان2023 .

وقالت إن من أهم عوامل نجاح المسلسل هو مشاركة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي الذين قدما العمل بشكل جذب المشاهدين .