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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

السجيني: مصر مازالت مستهدفة وتعريف المواطنين بالإنجازات ضرورة

صدى البلد

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تقوم بزيارات ميدانية للمحافظات، وإنه تم زيارة معظم محافظات الجمهورية على مدار السنوات الأخيرة، وهذه الزيارات تكون بناء على طلبات إحاطة أحيانا مقدمة من النواب في إطار الدور الرقابي ويتم مناقشتها ثم تتم الزيارة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وكذلك يتم التعرف على مشكلات المحافظة واحتياجاتها لمساعدتها فى تلبيتها .

 

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة لمحافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، ولقاءها مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والقيادات التنفيذية للمحافظة.

وتابع السجيني: نقوم بالزيارات الميدانية أيضا لتسليط الضوء على ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع في مصر والجهود التي تبذلها الدولة، لتبرز إنجازات الدولة المصرية خاصة أن هناك من يتربص بمصر ويسعى طوال الوقت لتشويه الإنجازات التي تتحقق، وفي ظل السوشيال ميديا التي تعتبر سلاح مدمر وخارج السيطرة، وتنتشر عليها الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومصر كانت ومازالت مستهدفة، لذلك من المهم تعريف المواطنين بما يتحقق من إنجازات.


وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوضيح معرفة أسباب تعثر عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف، وضرورة استعراض ما تم تنفيذه في منظومة المتغيرات المكانية، لافتا إلى أن اللجنة تدعم محافظة الإسماعيلية من أجل النهوض بالمحافظة وتنميتها.


ورحب النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وقال إن زيارة اللجنة للمحافظة مهمة جداً لتسليط الضوء على الإنجازات التي تتحقق في المحافظة وما تحتاجه المحافظات أيضا.

 

فيما، أكد النائب أحمد البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب عن محافظة الإسماعيلية، أن هناك إنجازات تتحقق على أرض محافظة الإسماعيلية، ولكن هناك بعض السلبيات تتعلق بوجود 27 مصنعا متعثرا في الإسماعيلية، ومشروعات متعثرة ويجب إزالة أسباب تعثرها، وهناك مشروعات نسبة تنفيذها تصل إلى 90%.

 

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: قدم طلب إحاطة بخصوص هذا الموضوع وحصر عدد هذه المشروعات واللجنة ستدرجه في أول اجتماعاتها في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب.

 

وتحدث النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، عن مشروعات متعثرة مثل الإسكان الاجتماعى وأرض الجمعيات، وطالب بالإسراع في تنفيذ المشروعات خاصة الصرف الصحي.

ورحب النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وقال إنه عضو في اللجنة واختيارها لأنها لجنة الشعب، وأى مشكلة تناقشها اللجنة تساعد على حلها، وهناك مشروعات عديدة استطاعت اللجنة أن تحل مشكلتها وتحصل لها على دعم.

 

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. 

احمد السجيني مجلس النواب زيارات ميدانية

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