اللواء محمد ربيع: مقاتلوا الجيش الثاني الميداني يجددون العهد لعودة الحياة لطبيعتها بشمال سيناء

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافه المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة

بعد تطويرها ورفع كفائتها فى كافة الأسلحة والتخصصات المختلفة لدعم قدرتها لتكون فى أعلى درجات الإستعداد القتالى.

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

قائد الجيش الثاني الميداني

وألقى اللواء أ ح محمـد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار فيها إلى أن مقاتلوا الجيش الثانى الميدانى يجددون العهد على بذل التضحيات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء والدفاع عن أمن الوطن وإستقراره ، والإستمرار فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة عالية وتحت مختلف الظروف.

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

قفزة غير مسبوقة

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثاني الميداني، موكداً أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة الأفرع الرئيسية وتشكيلات القوات المسلحة لتكون فى أعلى درجات الإستعداد القتالى لحماية حدود مصر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

وزير الدفاع

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات ، كما ناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ، مشيداً بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التى ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة.

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

رئيس الأركان

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد الإجراءات المسبقة للتفتيش للوقوف

على مدى الإستعداد القتالى للقوات ، وناقش العناصر المشاركة فى التفتيش فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة للتأكد من إستيعابهم لمنظومة التطوير والتحديث التى تمكنهم من آداء المهام على أكمل وجه.