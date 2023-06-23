الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية بدمياط.. تفاصيل

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - الزرقا – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة - السرو) .

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى ، عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 7 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .