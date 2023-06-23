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رئيس التحرير
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ديني

أمان وضمان للخائفين| خطيب الجامع الأزهر يكشف عن كيفية إحياء يوم عرفة

الدكتور محمود الهواري
الدكتور محمود الهواري

قال الدكتور محمود الهواري ، خطيب الجامع الأزهر، إن من أراد أن يباهي الله به ملائكته يوم القيامة عليه أن يحقق أسباب الخيرية في يوم عرفة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله عز وجل يباهي ملائكته بالطائفين"، وعنه صلى الله عليه وسلم:"فما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء".

خطبة أول جمعة من ذي الحجة

وأشار خطيب الجامع الأزهر، خلال خطبة أول جمعة من ذي الحجة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، إلى أن يوم عرفة يوم أمان للخائفين ويوم مغفرة للمستغفرين، يكفر به الله سنتين مضت وأتية، مشدداً: من أراد الضمان والأمان والأطئمنان عليه أن يبدأ بذكر الله والعبادة لله والصيام لله والإصلاح من نفسه.

وأكد أن رسولنا ضمن لمن فهم رسائل الله في أيامه فقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء - أفضل الدعاء - دعاء يوم عرفة، وخير ما قلتُ أنا والنَّبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له

الجمعة الأولى من ذي الحجة

فيما أطلقت الأوقاف في الجمعة الأولى من ذي الحجة قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي ( السويس – شمال سيناء )، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل يوم عرفة وسنة الأضحية "، وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف السويس

1. الشيخ/ ماجد راضي فرج وكيل الوزارة الجامع الكبير - السلام 1

2. الشيخ /عادل عبد اللطيف أحمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الحسين - الأمل

3. الشيخ/ أحمد عبد الباري جده إمام وخطيب سيد الشهداء حمزة - الصباح

4. الشيخ /فارس أحمد فارس واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الشهيد الرخاوي - الأمل

5. الشيخ/ محمد سعيد منصور إمام وخطيب الفتح - تعاونيات الدلتا

6. الشيخ / مصطفى محمد إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الاستقامة - الأمل

7. الشيخ/ محمود السعيد محمد إمام وخطيب أحد - مبارك 2

8. الشيخ / علي السيد محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية النور - تعاونيات الشركة العربية

9. الشيخ/ عبد الله حمدي عاشور إمام وخطيب نمرة - الصباح

10. الشيخ / أحمد الشافعي محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية صلاح الدين - مبارك 1

ثانياً : مديرية أوقاف شمال سيناء

1. الشيخ / محمود أحمد مرزوق وكيل الوزارة الرفاعي

2. الشيخ / عبد الناصر مصبح إبراهيم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الفتاح

3. الشيخ /سيد بدوي إبراهيم إمام وخطيب أم القرى

4. الشيخ / أحمد البكري معوض واعظ بمجمع البحوث الإسلامية القرماني

5. الشيخ / السيد حسن السيد إمام وخطيب المعلمين بالضاحية

6. الشيخ / هاني إسماعيل عوض واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر بالفواخرية

7. الشيخ /محمد محمد عطية إمام وخطيب النصر

8. الشيخ / سليم أحمد سليم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عمرو بن العاص

9. الشيخ / محمد أبو اليزيد الغباشي إمام وخطيب المجمع الإسلامي -بالمساعيد

10. الشيخ / محمود شمس الدين عطية واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الخير والبركة بالمساعيد

الأزهر خطيب الجامع الأزهر الدكتور محمود الهواري يوم عرفة أول جمعة من ذي الحجة خطبة أول جمعة من ذي الحجة الجمعة الأولى من ذي الحجة فضل يوم عرفة وسنة الأضحية

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