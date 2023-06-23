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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشرقية: إطلاق مبادرة 100 يوم صحة الأحد.. وحظر التدخين بالمنشآت الطبية

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متعددة مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك اليوم الجمعة، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ حملة ١٠٠ يوم صحة، وفقاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتنفيذ لقرار حظر التدخين في المنشآت الصحية، ومناقشة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

 

تناول الاجتماع الأول الذي عقده وكيل الوزارة مع مدير المكتب الإعلامي، ومراقب أول الوقائي، ومراقب التدخين بالمديرية، مناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة ١٠٠ يوم صحة، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق ٢٥ يونيو وتستمر لمدة ١٠٠ يوم، والتي ييتم خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.

ووجه الدكتور هشام مسعود محمود عبد الفتاح مدير المكتب الإعلامي بأهمية تكثيف  الأعمال الإعلامية والتوعوية لجميع خدمات وزارة الصحة والسكان المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

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كما ناقش "مسعود" تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان، بشأن حظر التدخين نهائيًا بكل صوره في مختلف المنشآت الصحية، سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين، مؤكداً على أهمية وضع الملصقات بمختلف أماكن تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، لإرشاد المواطنين بحظر التدخين، وتقديم التوعية اللازمة لهم عن الأضرار الناجمة منها.

كما تناول الاجتماع الثاني الذي عقده وكيل الوزارة مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "التموين الطبي، والمتابعة الميدانية، والتفتيش الصيدلي، والمراجعة الداخلية والحوكمة" مناقشة خطة العمل القادمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأكد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة والمكثفة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، كما ناقش أعمال التطوير القائمة بمنافذ تقديم الخدمة، ومخزن الإمداد الدوائي الرئيسي بالزقازيق، متابعاً نسب إنجاز الأعمال، وموجهاً بسرعة الإنتهاء منها لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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