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رئيس التحرير
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مرأة

لا ترتكب هذه الأخطاء عند تخزين اللحم في عيد الأضحى.. احذرها

كيف يمكن حفظ اللحمة
كيف يمكن حفظ اللحمة بطريقة سليمة في الفريزر؟  

بعد ذبح الأضحية وتوزيع اللحم في عيد الأضحي، يتبقى التساؤل حول كيفية حفظ اللحم في الثلاجات لحسن استخدامه، ام يمكن إستخدامه دون وضعه في الثلاجة، وفيما يلي سنجيب عن هذا الأمر بالتفصيل..

 

كيف يمكن حفظ اللحمة بطريقة سليمة في الفريزر؟

 

وقال الشيف محمد شحاتة، إن بعد عملية ذبح الأضحية والتقطيع، يجب أن نترك فرصة للحم أن يتشمع، ويبرد، فيجب أن نقوم ببعض الخطوات قبل فرز اللحم حتى لا يفسد ويصبح قاسيا عند طهيه.

 

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وتابع محمد شحاتة، أنه يجب وضع لحم الأضحية في الثلاجة بالرفوف السفلية لمدة لا تقل عن 4 ساعات ولا تزيد عن 6 ساعات، وفي هذه الحالة نكون قمنا بعمل تشميع للحلم كما لو كنا قمنا به وقت التضحية.

 

وأوضح محمد شحاتة، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنه يمكن بعد تشميع لحم الأضحية في الثلاجة يمكن استخدامها على الفور، ويمكن تفريزها في أكياس داخل الفريزر.

 

كيف يمكن حفظ اللحمة بطريقة سليمة في الفريزر؟

 

وأضاف شحاتة، أنه أثناء عملية التفريز لا يجب تكديس اللحمة على بعضها، ولكن يجب أن يكون هناك فراغات بين الأكياس تسمح بمرور الهواء البارد بين كل الأنسجة.

 

ونصح محمد شحاتة، أيضا أنه مع تفريز اللحم يجب وضع الدهون للأعلى لكى تتعرض للتبريد السريع لأنها الأسرع فى التلف.


وأفاد محمد شحاتة، أن اللحم يجب أن يكون مغطى في بلاستيك راب، وداخل أطباق من الفويل عند وضعها في الفريزر، وذلك لأن خلال فترة التشميع يخرج منها مصل متطاير يمكن أن يلوث باقى مكونات الموجودة في الثلاجة.

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