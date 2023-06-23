الوضع يخرج عن السيطرة.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة لـ إسرائيل

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، من مخاطر "خروج العنف في الضفة الغربية المحتلة عن السيطرة".



وقال تورك في بيان نشره على موقع الأمم المتحدة الالكتروني، إن "أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الجاري بالضفة الغربية المحتلة قد تخرج عن نطاق السيطرة".

ولفت إلى أن أعمال العنف "يغذيها الخطاب السياسي الحاد، وتصعيد استخدام الأسلحة العسكرية المتطورة من قبل إسرائيل".



وأكد المسؤول الأممي أن "تدهور الوضع الحاد كان له تأثير شديد على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين"، داعيا إلى إنهاء فوري للعنف.