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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام عبد المنعم مديراً فنياً للألومنيوم

صدى البلد

تعاقد مجلس إدارة نادي الالومنيوم ، مع هشام عبدالمنعم المدير الفنى الأسبق لبترول أسيوط لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي خلفا لأبو طالب العيسوى المدير الفني السابق .

وكان قد تقدم أبو طالب العيسوى  المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بإستقالته من تدريب الفريق وقام مسئولي مجلس الادارة بتعيين عبدالرحيم همام مديرا فنيا للفريق لحين اختيار مدير فني للفريق .


وسوف يعلن  هشام عبدالمنعم خلال الساعات القادمة تشكيل الجهاز المعاون له والاعلان أيضا عن صفقات جديدة لتدعيم الفريق من أجل تكوين فريق قادر علي المنافسة ووضع الألومنيوم في مكانه الصحيح وسط الكبار .


ويذكر انه قاد هشام عبد المنعم فريق بترول أسيوط لاحتلال المركز الثالث في مجموعة الصعيد برصيد 59 نقطة ،قبل أن يوجه  عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، الشكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني والإداري والطبي  ومسئولي المهمات وجميع اللاعبين على الفترة التي قضاها مع الفريق.

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