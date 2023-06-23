الطوارئ.. بيان عاجل من الجوازات السعودية بشأن العمل في عيد الأضحى

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى لعام 1444هـ، ممن لديهم حالات طارئة، حيث تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين.



ونوّهت الجوازات السعودية بأهمية الاستفادة من خدمة "تواصل" التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية.



وتبذل السلطات السعودية أقصى ما في جهودها لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فقد أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استكمال استعدادات الرئاسة لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة بعشرين لغة عالمية.

وأوضح أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب ودروس الحرمين الشريفين وخطبة يوم عرفة يهدف إلى إيصال الخطبة للمسلمين في شتى أنحاء العالم، واستهداف أكثر من 300 مليون مستفيد حول العالم، بترجمة مباشرة عبر منصة منارة الحرمين، إلى جانب إبراز الصورة المشرقة والحضارية للدين الإسلامي الحنيف وتعظيم وسطيته واعتداله وقيمه.