تيشيرت بـ400 ألف جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحمد سعد

صرح النجم أحمد سعد خلال ظهوره في برنامج كاربول كاريوكي، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش عبر تليفزيون دبي، أن "آخر تيشيرت لبسته في آخر حفلة كان سعره 400 ألف جنيه، يعني 10 آلاف دولار".

إطلالات أثارت الجدل للنجم أحمد سعد

وقد ظهر أحمد سعد بالعديد من الإطلالات الغريبة والمثيرة للجدل، وتم تداولها من قبل متابعي السوشيال ميديا بشكل واسع.

ومن بين الإطلالات المثيرة للجدل التي ظهر بها أحمد سعد، أنه ظهر بتيشيرت كن التل الشفاف بالكامل بأكمام طويلة، وهو ما أثار جدلا واسعا.

ولم يكن أحمد سعد النجم الوحيد الذي اختار الظهور بإطلالات مثيرة، فقد ظهر بنفس التيشيرت النجم أحمد مجدي من الفنانين، وإليكم أبرز إطلالات للنجم احمد سعد، والتي اثارت الجدل على السوشيال ميديا..

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد