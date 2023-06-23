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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: الأجانب رأوا في الإخوان بديلا عن مبارك.. فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه عقب ثورة 25 يناير 2011 كان لدى المصريين ما يسمي بـ«حلم الإخوان»، في حين كان يرى الأجانب فيهم من سيؤدوا دور البديل: «الناس بدأت تفكر في حاجة تانية بعد 30 سنة من حكم الرئيس الراحل مبارك».

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ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد مشاركة من الإخوان

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ضياء رشوان : الإخوان حاولوا عزل القضاء ليظهر حكم الجماعة .. فيديو

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن انتخابات الرئاسة في عام 2005 تم فيها صفقة بين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وعدد من الأشخاص، حتى نجحت في أعقاب الانتخابات الرئاسية جماعة الإخوان بسبب تنظيمها الوصول إلى مجلس الشعب، وباتوا رقم قوى في المعادلة: «وصلوا للناس أنهم تنظيم قادر، ووصلوا للبرلمان ومارسوا المعارضة، والناس صدقتهم».


وأوضح أنه في حال جرى اكتشاف جماعة الإخوان على مدى زمني أطول كان من الصعب التخلص منهم، في حين استعجلت الجماعة حتى انكشف كل أعضائها: «لو قعدوا لفترة أطول كان التخلص منهم كان أصعب، وده أمر جرب في بلاد تانية، وهما استعجلوا».

ضياء رشوان الإعلامي جمال عنايت 25 يناير 2011 الرئيس الراحل مبارك الراحل محمد حسنى مبارك الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الهيئة العامة للاستعلامات 25 يناير

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