بسبب المخدرات .. القبض على 7 يمنيين في السعودية

ألقت شرطة محافظة الدائر بالسعودية القبض على "7" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنين؛ لترويجهم "149" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وبحسب صحيفة سبق السعودية فقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كما أهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.