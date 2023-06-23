عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المخدرات .. القبض على 7 يمنيين في السعودية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ألقت شرطة محافظة الدائر بالسعودية القبض على "7" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنين؛ لترويجهم "149" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. 

وبحسب صحيفة سبق السعودية فقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كما أهابت  الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

السعودية.. وزير الخارجية يلتقي رئيسة بنك التنمية في مجموعة بريكس

أمطار غزيرة تضرب عسير وجازان والباحة في السعودية

السعودية الجنسية اليمنية المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترويج المخدرات نبات القات نبات القات المخدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن مستشفى النفسية وعلاج الإدمان في بورسعيد

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

بيبتزني وبيعتدي عليا جنسيا| حكاية مطربة شهيرة مع عنف زوجها الملحن: “هربانة منه.. أنقذوني”

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

موضوعات متعلقة

إحباط تهريب شحنة مخدرات إلى السعودية عبر طائرة درون

مخدرات في المطار .. السعودية تحبط تهريب 4.5 كيلو كوكايين

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري .. صور

5.5 مليار يورو.. خطوة جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا

الرئيس الروسي يمنح سفير قطر وسام الصداقة لتعزيز العلاقات بين البلدين

بشكل كبير | الأرصاد تزف خبرًا سارًا عن طقس عيد الأضحى 2023

محاطة بالموظفين والركاب.. سيدة تلد على متن قطار في رحلة كينية

حسام موافي يكشف مضاعفات مرض السكري وكيفية الوقاية منها | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان .. تعرف على فوائد البرغل

يتخطى 10 آلاف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان أيتن عامر في حفل MEMA

قصور الثقافة تطلق تدريبات ابدأ حلمك بمدينة موط في الوادي الجديد| صور

لا ترتكب هذه الأخطاء عند تخزين اللحم في عيد الأضحى.. احذرها

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ