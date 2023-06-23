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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة تضرب عسير وجازان والباحة في السعودية

ارشيفي
ارشيفي

شهدت مناطق عسير وجازان ومحافظة بني حسن بالباحة  بالسعودية اليوم تساقطا غزيرا للأمطار.

وحذرت الأرصاد السعودية اليوم من حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء ومحافظات السعودية والذي يشهد تقلبات جوية.


وذكر مركز الأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.


وقال المركز إنه من بين تلك المناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة”.

واضاف:  كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل. 

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

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