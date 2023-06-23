مساعد وزير المالية: منصة نافذة تسهم في تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين

كشفت منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، عن تفاصيل قرار وقف تعامل مصلحة الجمارك مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذا القرار يطلق اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وأضافت منى ناصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أنه لن تتعامل مصلحة الجمارك مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، لافتة إلى أن يجب على مجتمع الأعمال التسجيل فى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية.



وتابع منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أن منصة نافذة الإلكترونية، تسهم في تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضًا.



