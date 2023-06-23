انتقام واستفزاز.. اشتعال الحرب الكلامية بين قائد فاجنر والدفاع الروسية

توعد قائد فاجنر يفجيني بريجوجي بالانتقام بعد قصف القوات الروسية لقواته في أوكرانيا، بعدما دعا الجيش الروسي لعدم التعرض لقواته في أوكرانيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات يفجيني، قائلة إن الصور المنشورة من قبل قائد فاجنر حول قصف مواقعه استفزاز إعلامي.



وأكد قائد قوات فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، أن روسيا تتراجع في جنوب وشرق أوكرانيا، بعد هجوم كييف المضاد.

وتتناقض تعليقات بريجوجين مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا تعاني من خسائر "كارثية" وأن هناك هدوءا في القتال.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار رئيس قوات فاجنر، إلى أن القوات الأوكرانية تدفع الجيش الروسي للتراجع في خيرسون وزابوريجيا.

وقال رئيس مرتزقة فاجنر، إن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، كذب على بوتين وأخفى عنه إخفاقات ساحة المعركة "الهائلة" في أوكرانيا.