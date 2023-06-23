عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقام واستفزاز.. اشتعال الحرب الكلامية بين قائد فاجنر والدفاع الروسية

صدى البلد

توعد قائد فاجنر يفجيني بريجوجي بالانتقام بعد قصف القوات الروسية لقواته في أوكرانيا، بعدما دعا الجيش الروسي لعدم التعرض لقواته في أوكرانيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات يفجيني، قائلة إن الصور المنشورة من قبل قائد فاجنر حول قصف مواقعه استفزاز إعلامي.

رد عاجل من روسيا بعد فرض عقوبات أوروبية جديدة عليها

اتهامات خطيرة.. قائد فاجنر يفضح القوات الروسية في أوكرانيا


وأكد قائد قوات فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، أن روسيا تتراجع في جنوب وشرق أوكرانيا، بعد هجوم كييف المضاد.

وتتناقض تعليقات بريجوجين مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا تعاني من خسائر "كارثية" وأن هناك هدوءا في القتال.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار رئيس قوات فاجنر، إلى أن القوات الأوكرانية تدفع الجيش الروسي للتراجع في خيرسون وزابوريجيا.

وقال رئيس مرتزقة فاجنر، إن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، كذب على بوتين وأخفى عنه إخفاقات ساحة المعركة "الهائلة" في أوكرانيا.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بصورة مثيرة | حسين الشحات يوجّه رسالة لجمهوره بشأن التجديد للأهلي

حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمّع

تدخل عاجل من الجيش السعودي لتأمين الحجاج

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

ترشيحاتنا

انهيار كبير.. قائد مجموعة فاجنر يعلن التمرد العسكري ضد الجيش الروسي

السعودية توزع أكثر من 2 مليون عبوة مياه زمزم في موسم الحج

تاريخية| إشادة برلمانية بكلمة الرئيس في «قمة باريس»: اتسمت بالشفافية.. وعكست أهمية دور مصر لدعم المبادرات الدولية

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

أوباما يعود إلى الساحة بتصريحات صادمة.. والكرملين الروسي يرد

كأس مصر.. عمرو جمال يحرز هدف فاركو الأول بمرمى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل

تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ