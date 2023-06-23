الضأن 6 أشهر| داعية إسلامي يوضح شروط الأضحية وعمرها

أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن الرسول صلى الله عليه و سلم، عاش في المدينة 10 سنوات، وكان يضحي كل سنة.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن هناك شروط لـ الأضحية في عيد الأضحى، وعلى المضحي أن يتبعها، مثل شروط العقيقة.

وكشف أن من شروط الأضحية، فـ يستحب أن تكون أضحية العيد سمينة، وأن تكون سليمة خالية من الإصابة بعيب في اللحم والشحم، وألا تكون مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة، ويحسن اختيار أضحية عيد الأضحى واختيار أفضلها.

ولفت إلي أن عمر الأضحية من الضأن 6 أشهر، الماعز عامًا، ومن البقر عامين، و من الأبل 5 سنوات.