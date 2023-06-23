ضياء رشوان: الرئيس السيسي شرع في بناء قواعد الدولة قبل «السياسة»| فيديو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة شرعوا خلال السنوات السبع الماضية، في بناء قواعدها الرئيسية، خاصة على مستوى البنية التحتية، والإصلاح الاقتصادي، لكن ليس بالاقتصاد وحده يعيش الإنسان، فـ"السياسة" أمر مهم للغاية.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن الرئيس السيسي عندما دعا للحوار الوطني؛ كان في القاعة شركاء 30 يونيو مثل حمدين صباحي وخالد داوود وخالد يوسف ومحمد سامي وياسر الهواري وآخرين.

ورأى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس السيسي أراد استكمال بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة مؤسسي هذه الجمهورية، فالجمهورية الجديدة هي التطور المنطقي لثورة 30 يونيو.