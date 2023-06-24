مصر للطيران تكشف تفاصيل تأشيرة الترانزيت المجانية

كشف المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تفاصيل تأشيرة ترانزيت مجانية تسمح بالدخول لمصر لمدة 96 ساعة للمسافرين عبر خطوطها.



وأضاف يحيى زكريا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن تأشيرة ترانزيت مجانية تخدم قطاع السياحة بطريقة غير مباشرة، مضيفا أن هذه التأشيرة بختم على جواز السفر فقط.

وتابع المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذه الفكرة اتجهت لها بعض الدول المجاورة، لافتا إلى أن هناك دراسة تشير إلى الدولار الواحد الذي يدفعه السائح يأتي بـ 17 دولارا.

https://youtu.be/eowSJlzy3V4